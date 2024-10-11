Ни в Конституции США, ни в федеральном законодательстве нет требования к 538 членам коллегии, которую формально и будут избирать 5 ноября, голосовать именно согласно волеизъявлению избирателей своего штата, нарушитель будет лишь оштрафован — да и то не больше, чем на 1000 долларов, но при этом неправильное голосование всё равно засчитают.

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Например, в 2016 году 5 членов коллегии украли голоса у Клинтон, а 2 — у Трампа, проголосовав за кого-то другого, а когда-то бывало и такое, что голосовали непосредственно за соперника, хотя ни разу это пока что не повлияло на окончательный результат, несмотря на то, что количество недобросовестных членов коллегии на некоторых выборах исчислялось десятками.

Я недавно показывал, что одним из наиболее вероятных результатов выборов-2024 будет победа Харрис со счётом по голосам в коллегии 276:262. Но если ситуация немного изменится и шаткая Невада с 6 голосами от неё в коллегии 5 ноября всё же проголосует за Трампа, счёт уже станет 270:268 — и хватит даже 1 перебежчика, чтоб его сравнять, а тогда президента изберёт Палата представителей, где большинство сейчас у республиканцев.

Цена вопроса — в рамках 1000 долларов, было бы желание.

Может быть, впрочем, и наоборот: если небольшой перевес будет у Трампа, проще окажется найти необходимое количество перебежчиков, чем третий раз устраивать покушение.