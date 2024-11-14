Многочисленные материалы западных медиа о возможных переговорах между Украиной и Путиным об условной заморозке конфликта не учитывают одну важную деталь. Когда 24 февраля пути говорил об отсутствии у них планов оккупации Украины, он говорил правду. Это ведь не война за территории. Это война против Украины в широком смысле – война против всего украинского. Украинских людей, украинского мировоззрения, украинского языка, культуры, видения собственного будущего. Война против украинской независимости.

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Тому єдиний варіант, який путін готовий розглядати на умовних переговорах майбутнього – демонтаж української незалежності і встановлення в Україні лояльного йому персонального політичного режиму. Жодними переговорами цього не досягнути, адже такі умови має прийняти не якісь чиновники, аж до керівництва держави. Ці умови має прийняти українське суспільство. Про це теоретично можна було б говорити у лютому 2022 року, але сьогодні це нереально. Кожен, хто бачив як зараз виглядають клумби з синьо- жовтими прапорцями на київському Майдані Незалежності, розуміє очевидну неможливість навіть теоретичної домовленості про це.

Очевидно, що цілі путіна можуть досягатись лише силовим шляхом. І тут два варіанти. Перший – зовнішній. Тобто війська путіна мають Україну завоювати. Другий – внутрішній. Це якщо українці втратять єдність і почнуть воювати між собою. Тобто або громадянська війна, або путч. Інших варіантів немає.

Саме тому ніякі переговори з путіним є неможливими. Україні просто нема що пропонувати на цих переговорах.

Для перемоги у війні ми маємо безумовно підтримувати наших солдатів, які протистоять зовнішньому ворогу на фронті, і, безумовно, зберігати нашу єдність, не допускаючи внутрішнього розбрату. Це головний наш рецепт.