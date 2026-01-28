Партия "Единая Россия" якобы пытается развернуть свое присутствие в Днепре через сеть прокси. В городе не утихает скандал вокруг возможного назначения заместителя главы Днепропетровской ОГА.

Об этом пишет издание "Фраза". Речь идет об Андрее Баско, кандидатуру которого якобы рассматривает глава администрации Александр Ганжа.

Сам Андрей Баско является скандальной фигурой, однако не самостоятельной. В течение многих лет он якобы находится в орбите Загида Краснова, который является давним соратником сепаратиста Олега Царева. Последний обвиняется в государственной измене и после 2014 года якобы скрывается на территории РФ.

Утверждается, что Загид Краснов контролировал процессы в городском совете Днепра с начала 2000-х и до Революции достоинства. Вместе с Царевым они сформировали коалицию, которая обеспечила контроль над большинством депутатского корпуса. Именно в тот период произошло масштабное присвоение коммунальной собственности.

После событий 2014 года это вероятное влияние Краснов потерял, впрочем якобы не оставил попытки его вернуть.

Риск заключается не только в старых связях с Царевым, но и в родственных. Загид якобы взял фамилию Краснов, чтобы быть ближе к местному электорату, а настоящая фамилия якобы Габибулаев.

Его родной брат Рамиз Габибулаев якобы до сих пор находится в Дагестане и ведет политическую деятельность от партии "Единая Россия".

Несмотря на многочисленные сомнительные связи, человек из близкого круга Краснова может получить доступ к руководству Днепропетровской ОГА. Бывший глава Луганской ОГА Георгий Тука заявлял, что Баско якобы был вовлечен в совместные схемы с Красновым и Царевым и якобы выполнял техническую роль в перераспределении городских активов.

Тука также утверждал, что Баско координировал наружную рекламу в Днепре, связанную с политической силой "Громадська сила", и отвечал за медийное сопровождение Краснова.

Отдельно экс-глава Луганской ОГА напомнил о местных выборах 2020 года. Тогда, по его словам, Баско занимал должность заместителя председателя окружной избирательной комиссии по квоте БЮТ и якобы фигурировал в публичных конфликтах вокруг организации избирательного процесса.

Назначение вероятного человека Загида Краснова из пророссийского окружения, которое годами действовало совместно, может поставить под угрозу безопасность всего региона.

