Блог | Джонсон не дал весной-2022 Украине проиграть, а Байден не дал осенью-2022 Украине победить
Хочу продолжить когда-то мною уже начатый новый жанр — заголовки без статей.
Первый — в заголовке этого материала. Идём дальше.
Трамп Харрис — таки 312:226, то есть в отличие от 2016-го коллегия ничего ни у кого не украла
Больные Брежнев, Андропов и Черненко, умирая, были моложе и Байдена, и Трампа, и Келлога
В США вообще-то инаугурации — без глав государств, но для нашего, как и для Си, сделали бы исключение
Трамп хвалит Эрдогана за Сирию — так что всё было согласовано
WP: Трамп получит от путина уступки по Украине, если поможет уничтожить либерализм Запада
Похабным анекдотом путин посоветовал американцам думать о доме, а не о другом слове из 3 букв
Демонстративно называя войну движухой, без которой скучно, путин пугает мир, симулируя психопатию
Южная Корея: и после импичмента — всё равно против россии и кндр
Шахтёр и Динамо в ЛЧ и ЛЕ: общее достижение 6-28, или Кого не хватает на фронте