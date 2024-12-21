Хочу продолжить когда-то мною уже начатый новый жанр — заголовки без статей.

Видео дня

Первый — в заголовке этого материала. Идём дальше.

Трамп Харрис — таки 312:226, то есть в отличие от 2016-го коллегия ничего ни у кого не украла

Больные Брежнев, Андропов и Черненко, умирая, были моложе и Байдена, и Трампа, и Келлога

В США вообще-то инаугурации — без глав государств, но для нашего, как и для Си, сделали бы исключение

Трамп хвалит Эрдогана за Сирию — так что всё было согласовано

WP: Трамп получит от путина уступки по Украине, если поможет уничтожить либерализм Запада

Похабным анекдотом путин посоветовал американцам думать о доме, а не о другом слове из 3 букв

Демонстративно называя войну движухой, без которой скучно, путин пугает мир, симулируя психопатию

Южная Корея: и после импичмента — всё равно против россии и кндр

Шахтёр и Динамо в ЛЧ и ЛЕ: общее достижение 6-28, или Кого не хватает на фронте