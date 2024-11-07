'Договорились поддерживать диалог и развивать сотрудничество': Зеленский по телефону поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он приветствовал республиканца с победой на выборах президента США.

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Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х. "Поздравил его с исторической и убедительной победой – этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании", – написал глава государства.

Свой разговор с Трампом Зеленский назвал "прекрасным". Украинский президент похвалил его семью и команду за их работу.

"Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", – сообщил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он отметил, что это открывает новые возможности укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

– Также Зеленский сказал, что при лидерстве президента Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества". Глава государства напомнил, что в этом году он общался с Трампом и телефоном (в июле) и лично (на встрече в сентябре), и говорил с ним о Плане победы Украины.

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