'Дискурс о переговорах нужно развернуть в сторону России и усилить давление' – МИД Украины

Заявления премьера Венгрии Виктора Орбана о так называемом рождественском перемирии и подготовке к переговорам Украины и страны-агрессора России не соответствуют действительности. Никаких официальных предложений по этим вопросам нет. Напротив, Россия демонстрирует желание расширять агрессию. Так что "дискурс о переговорах" нужно адресовать именно агрессору, а не Украине.

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Об этом на последнем брифинге Министерства иностранных дел Украины заявил спикер ведомства Георгий Тихой. Он подчеркнул, что слова Орбана являются лишь "пиаром венгерской стороны, который мы называем "мирным пиаром".

"Никаких реалистических предложений на эту тему на столе переговоров нет. Мы неоднократно просили венгерскую сторону не заниматься манипуляциями на тему войны, смертей людей и праздника Рождества Христова", – сказал он.

Ранее ряд западных массмедиа сообщал, что это якобы Украина отказывается от переговоров с агрессором. Господин Тихий предложил адресовать такие обвинения Москве, а не Киеву.

"Давайте мы все вместе развернем наконец этот дискурс. Пусть Путин и Россия думают, когда они садятся за стол переговоров. Путин и Россия напали на Украину. Украина защищается от агрессии. Перед Украиной стоит экзистенциальный вопрос существования нашего государства и выживания наших людей", – подчеркнул спикер МИД.

По его словам, международное сообщество должно "направить свои взгляды на Кремль и спросить, когда Россия собирается заканчивать войну".

"А если не собирается пока, то надо повышать давление. Надо повысить цену за эту агрессию, чтобы у Москвы появилось желание завершать эту войну", – подчеркнул господин Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, указанному брифингу МИД предшествовал очередной российский удар по Украине – в частности, по Киеву, Кривому Рогу и Херсону. Более того, брифинг начался под звуки объявления очередной воздушной тревоги.

Именно поэтому, как отметил господин Тихий, " Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины почетное звание", – сказал он.

Подразумевается, что Зеленский назвал Путина "долбо**бом" и "отморозком", выразив сомнение в адекватности диктатора РФ.

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