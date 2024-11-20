УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Что означает бессмысленная формулировка "так долго, сколько это будет нужно", или Конец вечности

Что означает бессмысленная формулировка 'так долго, сколько это будет нужно', или Конец вечности

Конец "вечности", если никто никого не убьёт, назначен на 20 января.

Видео дня

В этот день и завершится байденовско-европейская бесконечность поддержки Украины из заведомо лживой формулы "так долго, сколько нужно", которой у нас тупо привыкли чересчур увлекаться.

Именно тогда 100-32=68 процентов украинцев (это если доверять КМИСу) внезапно вернутся с Луны, где они ожидают победу как без каких-либо территориальных потерь в сравнении с 1991-м годом, так и без собственного в ней участия.

Суровая трампанутая действительность с радостью и молоточком по голове душевно поприветствует каждого из пассивных патриотов. Их будет ждать много нового.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...