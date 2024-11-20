Конец "вечности", если никто никого не убьёт, назначен на 20 января.

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В этот день и завершится байденовско-европейская бесконечность поддержки Украины из заведомо лживой формулы "так долго, сколько нужно", которой у нас тупо привыкли чересчур увлекаться.

Именно тогда 100-32=68 процентов украинцев (это если доверять КМИСу) внезапно вернутся с Луны, где они ожидают победу как без каких-либо территориальных потерь в сравнении с 1991-м годом, так и без собственного в ней участия.

Суровая трампанутая действительность с радостью и молоточком по голове душевно поприветствует каждого из пассивных патриотов. Их будет ждать много нового.