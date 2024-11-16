Как сообщает AFP, Шольц заявил, что позиция Трампа по войне в Украине более нюансирована, чем принято считать, а их телефонное общение по этому поводу оказалось нежданно детальным и конструктивным.

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Разумеется, то не была беседа ради беседы, когда обоим нечего делать. То был план, и то были ПЕРЕГОВОРЫ. Не Трампа с Шольцем, а Трампа с пуйлом при посредничестве Шольца, ибо прямой диалог без посредников потом оказывается таким, которого не было. Поэтому через Шольца удобнее.

Но одновременно это были и переговоры Трампа с Зеленским. Через Шольца тоже удобнее, ведь именно у Шольца прямой контакт с пуйлом.

Удобно это и для Украины. Потому что с пуйлом разговор невозможен, а с Трампом возможен, но сложен.

Так что процесс пошёл. Почти наверняка разговор был как о том, что НАТО, мягко говоря, не сразу, так и о значении текущей линии соприкосновения на фронте.

Рассказали бы кому-то лет 80 назад, что Германия будет коммуникатором между США, Россией и Украиной…