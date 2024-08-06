Я совсем недавно уже писал и о том, что американцы не разрешают нам убивать пуйло, и о странном звонке мордорского министра обороны Остину, после которого США нам что-то запретили, но не знал, что эти два факта связаны.

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Согласно слухам, которым у меня нет оснований не доверять, наши хотели кое-что сделать с путиным во время парада в честь независимости мордора от самого себя, но Соединённые Штаты по просьбе россии нам сказали этого не делать.

Как россия обо всём этом узнала — вопрос отдельный, но меня больше беспокоит именно реакция США. Они действительно считают, что путин это оплот стабильности или же он столь удачно ослабляет рф, что нам нельзя его трогать? Интересы Украины уважаемые партнёры при этом не учитывают: мордор благодаря войне слабеет, и это их вполне устраивает.