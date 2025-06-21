Як можна терпіти таке приниження? Як можна не поважати себе? Чого бояться лідери Європи? Сьогодні всі ми спостерігачі якогось політичного реаліті-шоу за всіма його класичними правилами: бруд, сварка, інформаційний вибух і відсутність результатів.

Видео дня

Протягом доби аналізував, як готуються до саміту НАТО в Гаазі. Все крутиться навколо однієї людини. Саме під цю людину терміново змінюється порядок денний, скорочуються заходи і документи. І від гріха подалі відміняється підсумкова прес-конференція. Звісно, йдеться про Президента Трампа. Хочеш - не хочеш, а це серйозні знаки щодо дієздатності Дональда Трампа. Чому він не може працювати на рівні з іншими лідерами? Що у нього зі здоровʼям?

Генсек НАТО Марк Рютте був на саміті G7. Він бачив як "працює" Донні на власні очі. Марк Рютте хоче зберегти альянс і членство в ньому США. Рютте йде по тонкому льоду, бо чув неодноразово про те, що США може покинути НАТО. Наче головний предмет дискусії подолано: кожна країна - член альянсу щорічно буде витрачати на оборону не менше 5% свого ВВП. ( хоча Іспанія досі має свою точку зору). Чи заспокоїть це Трампа, який звинувачує всіх у тому, що за все платить США. Про членство України в НАТО і не йдеться. Кажуть, що двері перед нами не зачинені. Але і не відкриті… Перші, хто ніяк не налаштує ці двері - США. Обіцяють після війни. Змінено формулювання щодо рф: тепер ця країна не "агресор", а "довгострокова загроза". Може цього для Президента Трампа недостатньо?

На попередньому саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалено підсумковий документ з 44 пунктами. Це був ґрунтовий аналіз світової сфери безпеки і пропозиції щодо її вдосконалення. Зараз проект підсумкового комюніке саміту - це один папірець з пʼятьма реченнями. Заходи за участю Трампа скорочено до 2,5 години. Більше ця людина не може сприйняти і переварити… Може і цього забагато?

Також змінено графік участі у саміті Президента України Зеленського. Йому відвели ритуальну роль, особливої можливості взяти участь в обговоренні проблем у нього нема. Чи уникає Президент Трамп зустрічі з Президентом Зеленським? Можливо. Загалом, Трамп не терпить некомфортних питань і середовища. Згадайте, як він реагує на запитання журналістів. А раптом тут почує: "Де та зброя, котра мала бути поставлена, пане Президенте?" Чи вдасться цього разу втекти і не зустрітися з Зеленським?

Хоча на саміті в Гаазі не планується проведення Ради Україна-НАТО на найвищому рівні, але планується зустріч із Президентом Зеленським, Генсеком НАТО Рютте та європейськими лідерами безпосередньо після саміту НАТО.

Результати саміту НАТО будуть "нульовими" для світу, але Україна отримає все необхідне. Європа відчула небезпеку і почала діяти.

Чи можна прогнозувати дії Трампа на саміті НАТО? Ось прикладом, що він відповів про залучення США до військових дій в Ірані: " "Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати ось що: Іран має багато проблем і хоче вести переговори". Розумієте, з ким маємо справу? Це політичний ураган Донні. Невідомо, що він накрапає в соцмережі поки буде летіти до Гааги на саміт НАТО. Можна очікувати будь-яких сюрпризів.

Чому лідери Європи вимушені терпіти все це невігластво і хамство Трампа? По-моєму, на те є кілька причин: присутність військ США в Європі і ядерна безпека..

Гаага - містечко маленьке, неподалік від місця, де відбуватиметься саміт, знаходиться міжнародний трибунал, де судили президента Сербії Слободана Мілошевіча. Всі ми чекаємо аби там судили Путіна і його спільників.