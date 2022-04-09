Британия даст Украине 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы

Великобритания окажет военную помощь Украине, которая продолжает бороться с российскими оккупантами. Нашей стране передадут 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы.

Об этом во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сказано на сайте британского правительства. Этот пакет помощи станет дополнением к тому, о котором Британия объявила вчера.

Он предусматривает передачу Украине военной техники и боеприпасов на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, среди которой дополнительные зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные боеприпасы для высокоточных ударов.

Видео дня

"Великобритания сделает все, что в ее силах, чтобы поддержать мужественную борьбу Украины против жестокого и неспровоцированного вторжения России и обеспечить ее долгосрочную безопасность и процветание", – отметил Джонсон.

Он подтвердил, что Великобритания и дальше будет оказывать нашей стране экономическую поддержку, в частности, речь шла о дополнительных 500 миллионах долларов кредита Всемирного банка для Украины.

А до этого Лондон уже передал Киеву 394 миллиона фунтов стерлингов безвозмездной помощи. Эти средства помогут обеспечить продолжение работы в Украине гуманитарных служб, жизненно важных для граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 9 апреля прибыл в Украину. В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гарант не раскрыл деталей переговоров, однако назвал Джонсона "лидером санкционного давления на Россию и оборонной поддержкой Украины". Премьер Британии в свою очередь выразил непоколебимую поддержку Киеву и пообещал новые санкции против РФ.

А накануне этой встречи Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова предоставлять Украине любое оборонительное вооружение. Однако оно должно быть таким, чтобы им умели пользоваться украинцы.