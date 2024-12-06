Борьба Украины больше Украины: Порошенко обсудил с Тернером дальнейшую стратегию противостояния РФ

Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с конгрессменом-республиканцем, Председателем Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.

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Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Обсудили ситуацию на поле боя в Украине и видение дальнейшей стратегии противостояния российскому полномасштабному вторжению", – написал пятый президент.

"Подчеркнул, что борьба Украины больше Украины, ведь именно наше государство сегодня находится на острие противостояния новой оси зла в составе России, Ирана и Северной Кореи, которая несет миру глобальные угрозы", – подчеркнул Порошенко.

"Благодарен за полное понимание причин преступной агрессии против Украины, готовность помогать нашему государству в борьбе за независимость и свободу. В свое время именно администрация Трампа приняла решение о предоставлении Украине первого летального оружия для отпора России. Этот шаг и по сей день является символом подхода "мир через силу" и подтверждением готовности Республиканской администрации США к смелым решениям", – отмечает Петр Порошенко.

"В этом контексте подчеркнул важность решения о приглашении Украины в НАТО как ключевого элемента победы и единой эффективной гарантии мира, безопасности и стабильности в Европе и мире", – резюмировал Порошенко.

Ранее Порошенко встретился с советником избранного президента США Дональда Трампа, конгрессменом Майклом Уолцом.

Пятый президент в Вашингтоне также встретился с заместителем Государственного секретаря США по энергетическим вопросам и бывшим послом США в Украине Джеффри Паэтом и обсудил неотложные энергетические потребности нашего государства.

Лидер "Европейской солидарности" также встретился с заместителем Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Крисом Смитом.

"Рассказал об актуальной ситуации на фронте и неотложных потребностях украинского войска, учитывая запросы, которые еженедельно получаю от бойцов. Также мы скоординировали подходы к укреплению длительной устойчивости Украины", – сообщил Порошенко.