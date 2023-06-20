Тактичні ядерні ракети потрібні самопроголошеному білоруському диктаторові Луці винятково як гідазепам, - для заспокоєння. Сидячи під нуклеарною парасолькою, він сподівається почуватися захищеним від вторгнення іноземних військ - українських, польських і т.д. Інтервенції він боїться більше, ніж Путіна... І не безпідставно.

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Лука отримує від бункерного ядерні ракети, що втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі 1945 р. Але особливих тактичних переваг він при цьому не матине.

Для сучасних ракет і Московія, і Білораша - з точки зору запуску - географічно один і той самий регіон. Тим паче, що всі т.зв. червоні кнопки знаходитимуться у кремля. Картопляний фюрер зможе хіба що провідки якійсь видерти з тих девайсів чи іржавим цвяхом нашкрябати на ракеті "За бацьку". Самостійно постріляти йому не вдасться.

Лука боїться зовнішнього вторгнення. Він викосив у країні всю опозицію, в тому числі - серед силовиків, і в найближчій перспективі залишається єдиний ризик втратити владу: це зовнішня військова інтервенція. Тим паче, він міг здогадатися, що в багатьох українців руки вже сверблять, оскільки добре памʼятають колони русні, які через бульбашів транзитом зайшли в Україну. Мінськ тим часом сподівається, що отримана на прокат путінська ядерка захистить режим Луки.

А ніт, не захистить. Польський генерал і екс-заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак потролив Лукашенку: "Ми готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Потрібно бути готовим підтримати антилукашенківські війська. У нас є причини допомагати їм". Перед тим Sunday Times написала, що армійські інструктори на території Польщі готують білоруських опозиціонерів для силового захоплення влади та зміщення Луки. Це дійсно вишуканий тролінг, бо коли на тебе наступають власні громадяни, немає країни-агресора, то й пуляти ракетами по своїх містах якось не дуже виходить.

Так, а що ж Байденом, є ота ядерна загроза чи ні? Як модно сьогодні говорити, "все так неоднозначно".

З одного боку, Reuters цитує американського президента, що загроза Путіна використати тактичну ядерну зброю є "реальною", а розміщення її в Білорусі - "абсолютно безвідповідальне".

З іншого, у тому ж повідомленні агенція додає: США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Схоже, Uncle Sam відкрив окремий політичний проєкт "Білорусь", і має на Луку якійсь свої плани. Вони, на разі, не відомі, але бацьку вже зараз штормить по-дорослому.

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