Армия должна быть приоритетом: Порошенко подверг критике предложенный Раде госбюджет-2025

Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента, призвал депутатов принять бюджет военного времени. Он отметил, что в проекте Госбюджета на 2025 год предусмотрены миллиарды на повышение зарплат госчиновникам, прокурорам и другим силовикам, а также нецелевые расходы. "Евросолидарность" предлагает приоритетом этого бюджета сделать финансирование ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба фракции "ЕС".

"Несколько дней назад в этом зале был представлен Президентом Украины "План победы". Многочисленные аплодисменты, приветствия, поддержка приглашения в НАТО, требования к партнерам, требования по поставке оружия, требования по санкциям, единство, международная деятельность парламента. Единственное, что осталось за бортом – это что именно Украина должна сделать для того, чтобы приблизить победу. И тест, что мы должны сделать, есть один ключевой документ, который конституционно должен принимать парламент. Название этого документа – бюджет", – отметил Порошенко.

"Каким должен быть бюджет? Бюджет военного времени с одним приоритетом – оборона государства и финансирование Вооруженных Сил. Защита военнослужащих; финансирование оборонно-промышленного комплекса. Ничего этого в документе, который сейчас выносится на голосование бюджетным комитетом, вы не найдете", – констатирует Порошенко.

Он также отметил, что государство-агрессор на следующий год увеличивает свою военную смету на 35%, зато в долларовом эквиваленте запланированные в 2025 году расходы Украины меньше, чем в 2024-м.

"Армия не является приоритетом, а приоритетом являются "инвалиды" – прокуроры с ростом на 26%, приоритетом является рост финансирования наблюдательных советов государственных предприятий, приоритетом являются силовики – отдельным увеличат до 70%. Коррупционный кэшбек с покупкой голосов избирателей, дорожный фонд, индустриальные парки, инвестируемые, "Единый марафон", стратегический инвестиционный совет и прочее – более 100 млрд", – отмечает пятый Президент.

"Поддержите оборонный бюджет, поддержите наши поправки, поддержите спецфонд для военных расходов, поддержите ограничение максимальных зарплат до уровня военнослужащего на фронте. Иначе это позор!", – подчеркнул Порошенко.

Ранее Петр Порошенко с депутатами "Евросолидарности" предложил реальные источники для наполнения Государственного бюджета. По предложениям ЕС все нецелевые расходы должны быть сокращены, а средства военного сбора и НДФЛ должны направляться исключительно на нужды армии через спецфонд. Порошенко также предлагает ограничить зарплаты чиновникам до уровня военных зарплат на передовой.

"Наши предложения позволяют сократить расходы и мобилизовать доходы на 170 миллиардов гривен – без повышения налоговой нагрузки на бедных людей. На 105 миллиардов мы предлагаем уменьшение расходов, и на 65 миллиардов мы предлагаем увеличение доходов государственного бюджета", – сказал Порошенко. Однако бюджетный комитет отклонил поправки оппозиции.