Прошел один год и сто двадцать семь дней войны. Ситуация на фронте за прошедшие сутки практически не изменилась. Исключение составляет лишь участок на левом берегу Днепра непосредственно около Антоновского моста. Туда россияне ударили баллистической ракетой "Искандер", (стоимостью 6 млн долларов 1 шт.) и, похоже, смогли таким образом вытеснить оттуда группу украинских бойцов. Однако сам плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра к северу и особенно к югу от Антоновского моста остался цел и невредим.

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Даже только сам факт использования для решения такой сугубо тактической задачи чрезвычайно дорогостоящей ракеты "Искандер" (которых к тому же у россиян совсем немного) сам по себе является доказательством того, что этот плацдарм воспринимается путинскими генералами как серьезная угроза.

Об этом же свидетельствует и истерика по поводу этого плацдарма, которую закатили в своих телеграмм-каналах российские военкоры. Они клянут на чем свет стоит своих же генералов и требуют от них немедленно сбросить ВСУ с левого берега в Днепр.

Глядя на этот поток ругательств в адрес путинских полководцев, какими-то не очень убедительными выглядят утверждения российских официальных лиц и спикеров о том, что после попытки мятежа российские военкоры сплотились вокруг руководства Минобороны и Генштаба ВС РФ.

Возможно они чувствуют, что это их лебединая песня и скоро их всех поставят в стойло и заставят писать по методичкам из ГШ и АП РФ. А нет, так и недолго загреметь под фанфары за дискредитацию армии. Типа, хватит в бирюльки играть.

Вот, например, пригожинские медиа все расформировали и заблокировали, а с компанией "Конкорд" (которая еще недавно была главным кормильцем российской армии) Минобороны расторгло контракт. Как сказал поэт: "Его пример - другим наука…"

Кстати, за прошедшие сутки не стали яснее судьбы исчезнувших Пригожина и Суровикина. Песков демонстративно хранит молчание и отказывается отвечать на вопрос где они и что с ними, а рассказы дочки Суровикина о том, что с папой все в порядке, не выглядят убедительными в отсутствие каких-либо объективных доказательств этого. И чем дольше тянется эта неопределенность, тем ситуация, как не парадоксально, становится все более определенной.

Кстати, о слухах. В оппозиционных чеченских кругах распространяется информация о том, что Кадыров находится при смерти. Будто бы у него отказали почки, а гемодиализ уже не помогает. Не знаю насколько это правда, но внешне он за последние несколько месяцев сильно изменился и явно не выглядит здоровяком. (Последний раз его видели 27 июня на встрече с Путиным, накануне Курбан-Байрама).

Продолжаются какие-то странные телодвижения россиян на Запорожской АЭС. Оттуда поступает информация, что россияне по максимуму сокращают свое присутствие непосредственно на станции, а остающимся там работникам дают инструкции, чтобы они при любой нештатной ситуации винили в этом Украину.

Степень пиз*анутости российских вояк и их Верховного Говнокомандующего такова, что я уже ничему не удивлюсь. Даже если они реально взорвут станцию. Эти идиоты способны на все. Поэтому, нужно быть готовым к любому развитию событий.

Я только все никак не могу понять тех западных политиков (особенно в Белом доме), которые все норовят усадить украинцев и россиян за стол переговоров. О чем можно разговаривать с людьми, которые врут на каждом шагу?

Я понимаю западных миротворцев: им хочется поскорее закончить эту войну и таким образом ликвидировать опасность ее разрастания и уже прямого втягивания в нее их стран. И на фоне такой опасности уступка Украиной какой-то части своей территории не выглядит для них чрезмерной жертвой.

Но вот я все время хочу понять как это работает. Допустим, усилия американских голубей (типа директора ЦРУ Бернса) увенчались успехом: Украина и Россия сели и о чем-то договорились. Подписали бумажку и разъехались по домам. А потом бац: россияне своих обязательств – не выполняют. Например, не выводят войска.

Что будет делать Бернс? У него есть способ заставить Россию выполнить свои обязательства? Если нет, то на что он надеется? И вообще: к чему была вся эта миротворческая суета? А если да, то пусть расскажет: что это за способ?

И если этот способ состоит в том, что Америка силой заставит Россию выполнить свои обязательства (а другого способа нет), то чего же тогда избежали эти самоназначенные миротворцы? Ведь это и есть ни что иное как прямое участие США в войне!

То есть стремясь избежать прямого участия в этой войне, своими миротворческими усилиями эти хитромудрые политиканы лишь делают его все более вероятным. Так может оставить весь этот политический краковяк и просто дать Украине достаточно оружия для победы? Ведь именно тогда вероятность втягивания в конфликт других стран будет сведена к нулю!

Впрочем, я думаю, скоро все эти политиканы запоют по-другому. Ведь в США разворачивается избирательная кампания и власти все сильнее вынуждены прислушиваться к мнению своих избирателей.

А это мнение резко изменилось за последние несколько недель. Так совместный опрос Reuters/Ipsos, проведенный 26-27 июня, показал, что 65% респондентов одобряют поставки американского оружия Украине (в мае такой же опрос показал уровень поддержки 46%).

Почему так резко поменялось мнение американцев? На этот счет существует масса предположений. Но факт остаётся фактом: американцы хотят дать Украине больше оружия. Слышишь, Бернс? Ау! Салливан! Американцы не хотят переговоров с плешивым чертом. Они хотят, чтобы Украина его победила!

Мне кажется, что Украина должна продумать какую-то информационную компанию и напрямую апелировать к американскому народу. Сейчас настал такой период, когда Байден будет значительно внимательнее слушать свой народ, а не любителей закулисных переговоров с Патрушевым и Ушаковым.

Возможно, это более короткий путь к F-16 и ATACMS, чем путь бесконечных уговоров людей, которые убеждены в том, что они являются гениальными дипломатами и что их договоренности с Путиным сделаны совсем из другого теста, чем те, которыми он уже сто раз подтерся.

Эти любители дипломатии напоминают мне девочку-отличницу, которая, закрутив роман с отпетым хулиганом, убеждает всех в том, что он хороший и что у нее с ним все будет по-другому…

Можно было бы, конечно, подождать, когда она сама убедиться, что у нее с этим хулиганом все будет точно также как со всеми ее предшественницами, но только вот в нашем случае цена такой проверки – тысячи человеческих жизней…

Так что это не наш путь. Наш путь – это брать в союзники американский народ. Каждый день лезть на американские каналы и говорить, говорить, говорить… Убеждать, доказывать, просить. У Украины более чем достаточно аргументов чтобы быть услышанной.

И главный аргумент состоит в том, что наше дело – правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!