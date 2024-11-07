Поразительная победа Трампа снова ошеломила сразу все агентства по соцопросам, при этом ближе всех к настоящим результатам оказались вообще не социологи, а букмекеры и те, кто делают ставки в в их конторах или на их платформах.

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То есть аналитики без соответствующих дипломов, рискующие именно собственными деньгами, срабатывают гораздо точнее в сравнении с теми, кто прогнозы делает не вкладывая средства, а наоборот — получая за это зарплату.

Так что мы опять убедились: бизнесмены эффективнее работников. Даже "специалистов". Собственная материальная заинтересованность в правильном результате мешает ошибаться. Таким образом, левая идея проиграла и тут тоже.