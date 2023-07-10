На даний момент остаточних домовленостей ще немає, і це насправді добрі новини.

Видео дня

Протягом останнього місяця президент Байден переконував світ, що Україна не готова до вступу до НАТО, мусить провести низку реформ, і, мовляв, європейські партнери підтримують у цій думці Білий Дім. Та під тиском саме східного крила Альянсу та частини країн Західної Європи неможливе стає можливішим:

Упродовж останніх днів США, Велика Британія, Франція та Німеччина з більшою чутливістю обговорювали питання України, при чому, як у форматі перемовин з Києвом, так і ЄС, G7 та іншими членами НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 10 липня заявив, що партнери погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. На цьому раніше наполягав Байден. Скасування ПДЧ скоротить шлях країни до НАТО. Міністр сподівається, що це "найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення Україні приєднатися до Альянсу". Віце-премʼєр Ольга Стефанішина оптимістично вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть зараз, під час війни, а завершити процес, коли дозволять обставини.

Фінальні деталі обговорювалися "в останню" хвилину в Лондоні, де в 10 липня відбулася зустріч Байдена та премʼєра Британії Ріші Сунака. Очевидно, деякі деталі "дошліфовуватимуться" вже на самому саміті.

Та стратегічне питання НАТОвських перспектив України буде далеко не найголовнішим у Вільнюсі. Не менше значними є тактична задача підтримки ЗСУ для досягнення перемоги у цій війні.

Якщо різного розливу експерти очікують чудес від Сил Оборони України на полі бою, то професійні військові розуміють необхідність забезпечення військ зброєю: для розгрому окупантів на полі бою українській армії потрібні літаки, збільшення кількості ППО, важкої техніки, артилерії, боєкомплекту до них, а також ATACMS та інших мілітарних девайсів, котрі допоможуть вибити російську армію з української території. Інакше кремль продовжить мобілізацію, отримає час для навчання чергового контингенту, далі відновлюватиме свій військово-промисловий комплекс… тобто робитиме ставку на затягування війни.

Цю гіпотезу підтверджує заява Даунінг-стріт за результатами зустрічі Сунака та Байдена: лідери обговорили контрнаступ України та підкреслили "важливість того, щоб міжнародні партнери країни взяли на себе зобов’язання щодо її довгострокової оборони, надання підтримки, необхідної Україні для перемоги у цій війні та забезпечення справедливого та тривалого миру".

"Німеччина оголосить про нові пакети підтримки для України під час майбутнього саміту НАТО, - заявив у понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зустрічався зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню. Пісторіус додав, що він очікує, що саміт НАТО буде "дуже об'єднаним" і що це "повинно бути в світлі поточної ситуації".

Є велика надія, що НАТО нарешті позбудеться свого страху "ескалації конфлікту" та боязні переродження війни Росії проти України на третю світову. Коли б цей страх минув ще торік влітку, і Сили Оборони України були б забезпечені всім необхідним озброєнням ще торік, то кремль не отримав би такий розкішний подарунок у вигляді 7-8 місяців на переозброєння своїх військ та підготовку ешелонованої оборони.

Очікуємо. Віримо в здоровий глузд та ЗСУ. Підписуйтеся на "Орестократію". (https://t.me/orestokratiia)