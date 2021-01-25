Замглавы АМПУ Кошин может быть причастен к отстранению руководителя порта в Одессе: СМИ раскрыли 'схему'

Бывший работник Службы безопасности Украины, заместитель главы Администрации морских портов Украины Алексей Кошин может быть причастен к отстранению Алексея Мясковского от должности руководителя Одесского морского торгового порта.

По информации Telegram-каналов, Мясковского отстранили якобы для того, чтобы определенные буксирные компании, которые близки к руководству Мининфраструктуры и профильному парламентскому комитету, смогли реализовывать схемы, по которым они брали государственные буксиры в аренду за минимальные средства.

Кошин, как утверждают авторы каналов, распределяет по большим государственным портам своих приближенных людей, которые ведут "переговоры" с руководителями предприятий и требуют от них принятия выгодных им решений. В случае отказа сотрудничать, руководители отстраняются, что и случилось с руководителем порта Южный.

В качестве доказательства инсайдеры журналистов приводят конкретный пример: спустя всего день после отстранения Алексея Мясковского, три самых качественных и ходовых буксира Одесского порта – Патриот, Новатор и Ударник – в срочнейшем порядке, без тендера и даже минимальной попытки соблюсти законные процедуры – оформились для передачи в аренду компаниям, аффилированным с буксирной "прокладкой" Ник-флот.

По данным "Думской", госбуксиры отдали за весьма небольшие деньги, которые не позволят оплатить даже технические регламентные работы. Ночью с 21 на 22 января "Ударник", "Новатор" и "Патриот" отправились в николаевский порт и уже приступили к работе.

В то же самое время, по словам самого Мясковского, во время его руководства портом ему поступило как минимум 5 предложений на аренду этих и других буксиров от различных частных буксирных компаний по ценам от 60 до 70 тысяч гривен в сутки.

"Во второй половине года порт получил заявки от пяти компаний с предложениями работать по нормальным договорам, по нормальным тарифам. Получив эти предложения, я обратился с ними к министру с инициативой проводить на буксиры открытый конкурс через систему Prozorro. Потому что у нас есть спрос на буксиры, и бизнес готов к тарифам, которые рассчитали наши экономисты. Там учтены все затраты буксира, наша рентабельность. Без топлива и НДС шла речь о 30-40 тысячах гривен в сутки, а бизнес предлагал нам платить в 1,5-2 раза больше", – утверждает Мясковский.

По его мнению, именно его предпочтение работать через публичную систему закупок Prozorro и стала неформальной причиной его отстранения. Мясковский показал журналистам документы – служебную записку, ставшую причиной его временного удаления с работы. В служебной записке указано, что Мясковский выложил в систему Prozorro объявление о передаче 6 буксиров Одесского порта в бербоут-чертер по так называемой процедуре изучения спроса. Этот механизм выяснения рыночной заинтересованности в услугах/имуществе предприятия является более чем расхожим и прописанным в документах Министерства инфраструктуры – приказ №244 п.3.1. И тем не менее, именно этот факт – выполнение приказа Министерства инфраструктуры - указан причиной необходимого временного отстранения Мясковского от работы.