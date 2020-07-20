В Затоке мощный пожар уничтожил две базы отдыха: есть пострадавшие. Фото

В Затоке Белгород-Днестровского района Одесской области утром 20 июля сгорели сразу две базы отдыха.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на улице Приморской, 99 около 4 часов утра. Прибыв на место, пожарные установили, что пылают шесть деревянных зданий на базах отдыха "Гранит" и "Атлантида".

Пострадал отдыхающий 1994 года рождения – он отравился продуктами горения. После осмотра врачами мужчина отказался от госпитализации. Причина пожара и убытки устанавливаются.

В Затоке сгорело сразу две базы отдыха od.dsns.gov.ua

Пожар в Затоке уничтожил две гостиницы и кафе od.dsns.gov.ua

Пожар в Затоке начался около 4 утра od.dsns.gov.ua

Также пожар уничтожил находящиеся по соседству кафе "Заправка", повредил здание аптеки и еще несколько строений.

Очевидцы сообщают, во время пожара на весь поселок были слышны взрывы газовых баллонов. Курортники из нескольких находящихся рядом пансионатов полночи провели на улице, опасаясь, что огонь может перекинуться на их домики.

По словам местных жителей, скорей всего, это был поджог

В Затоке сгорело сразу две базы отдыха od.dsns.gov.ua

В Затоке вспыхнул пожар на базе отдыха od.dsns.gov.ua

Возможная причина пожара - поджог od.dsns.gov.ua

Пожар в Затоке также повредил соседние кафе od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Одессы 12 июля произошел масштабный пожар в жилом доме, который уничтожил целый этаж. Ликвидировать его удалось только через несколько часов.