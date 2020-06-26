СБУ предотвратила теракт в Одессе: неонацисты собирались сжечь мечеть

Оперативники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт в Одессе.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, неонацистская организация собиралась поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержения конституционного строя. В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ", – говорится в сообщении.

В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования теракта.

Сейчас фигуранты дела задержаны согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве и Харькове радикальный центр неонацистов, которые поддерживали и распространяли идеологию австралийского террориста Брентона Тарранта.