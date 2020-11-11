В "Слуге" назвали кандидата на пост главы Одесской ОГА: всплыли скандальные факты

Кабинет министров может рассмотреть кандидатуру Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Сегодня (11 ноября. – Ред.) на Кабмин зашла на формальное согласование из ОП кандидатура на губернатора Одесской области – Сергея Гриневецкого. Гриневецкий близок к одесскому бизнесмену Борису Кауфману, который также стоит за табачной монополией "Тедис", – написал политик.

При этом другой нардеп от СН Алексей Леонов в Facebook написал, что Гриневецкий люстрирован и согласно Закону "Об очищении власти" не может занимать должность губернатора.

"К тому же, он представляет ту политическую силу, которая на протяжении последних 5 лет грабит и уничтожает Одессу. Мне непонятно, как вообще могут рассматривать его кандидатуру. Надеюсь, что это – просто фейк", – добавил он.

Согласно открытым данным, Гриневецкий во времена СССР возглавлял Раздельнянский райком Коммунистической партии. В 1998-1999 год – народный депутат от фракции НДП. С 1998-2005 глава Одесской ОГА, в 2005 также был главой Одесского областного совета.

В 2007 году снова стал народным депутатом от партии Блок Литвина. На местных выборах 2020 года поддерживал действующего мэра Одессы Геннадия Труханова и прошел от партии "Доверяй Делам" в Одесский областной совет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе назначили дату второго тура выборов мэра, где за пост главы города поборются Геннадий Труханов и Николай Скорик.