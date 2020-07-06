Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото

В городе Южном Одесской области, затопило стадион, который торжественно открыл президент Владимир Зеленский, пребывая в области с рабочим визитом.

Пользователь Андрей Даниленко в Facebook опубликовал соответствующие фото. Теперь, по его словам, стадион похож на бассейн.

"Город Южное, Одесская область. Бубочка прочвякал речь и уехал. Пошёл дождь. На фото – стадион после дождя. Теперь это бассейн. Вывод: всё, к чему не прикоснется Зе – всё превращается в г*вно (экономика, армия, международная политика, законы, суды). Ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", – написал он.

Как сообщает "Наше Місто",в ходе официального визита в Одесскую область Зеленский торжественно открыл реконструированный стадион школы №1 в городе Южном. К приезду главы государства прилегающую территорию закрыли искусственным газоном, а место выступления оградили щитами с рекламой "Большой стройки".

"Прибыв на место, президент похвалил себя, свою команду и "Большую стройку", отметив каким хорошим получился стадион. Впрочем, первый же дождь, который пошел, аккурат после отъезда Зеленского затопил новенький стадион",– пишет издание.

Andriy Danylenko / Facebook

nashemisto.dp.ua

Начало мероприятия было заявлено на 11:30, но гарант опоздал. Встречали его не только журналисты и дети, которых запустили на стадион перед приездом Зеленского, но и митингующие.

nashemisto.dp.ua

"Не обошлось на "тщательно" подготовленном мероприятии и без инцидентов. Еще до приезда Зеленского на стадион, установленные рекламные растяжки, рассказывающие о великих достижениях проекта "Большая стройка", упали. Щиты натянули вручную, а после – все время пребывания главы государства на стадионе, их поддерживали специально нанятые "атланты", –отметили журналисты.

Andriy Danylenko / Facebook

Andriy Danylenko / Facebook

Andriy Danylenko / Facebook