В городе Южном Одесской области, затопило стадион, который торжественно открыл президент Владимир Зеленский, пребывая в области с рабочим визитом.

Пользователь Андрей Даниленко в Facebook опубликовал соответствующие фото. Теперь, по его словам, стадион похож на бассейн.

"Город Южное, Одесская область. Бубочка прочвякал речь и уехал. Пошёл дождь. На фото – стадион после дождя. Теперь это бассейн. Вывод: всё, к чему не прикоснется Зе – всё превращается в г*вно (экономика, армия, международная политика, законы, суды). Ковры с имитацией травы раздулись и "поплыли", – написал он.

Как сообщает "Наше Місто",в ходе официального визита в Одесскую область Зеленский торжественно открыл реконструированный стадион школы №1 в городе Южном. К приезду главы государства прилегающую территорию закрыли искусственным газоном, а место выступления оградили щитами с рекламой "Большой стройки".

"Прибыв на место, президент похвалил себя, свою команду и "Большую стройку", отметив каким хорошим получился стадион. Впрочем, первый же дождь, который пошел, аккурат после отъезда Зеленского затопил новенький стадион",– пишет издание.

Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото Andriy Danylenko / Facebook

Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото nashemisto.dp.ua

Начало мероприятия было заявлено на 11:30, но гарант опоздал. Встречали его не только журналисты и дети, которых запустили на стадион перед приездом Зеленского, но и митингующие.

Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото nashemisto.dp.ua

"Не обошлось на "тщательно" подготовленном мероприятии и без инцидентов. Еще до приезда Зеленского на стадион, установленные рекламные растяжки, рассказывающие о великих достижениях проекта "Большая стройка", упали. Щиты натянули вручную, а после – все время пребывания главы государства на стадионе, их поддерживали специально нанятые "атланты", –отметили журналисты.

Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото Andriy Danylenko / Facebook

Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото Andriy Danylenko / Facebook

Под Одессой затопило стадион, который открыл Зеленский. Фото Andriy Danylenko / Facebook