В Одессе новорожденного ребенка оставили в "окне жизни": рядом была записка

В Одессе 22 октября в "окно жизни" при городском роддоме №7 подбросили новорожденную девочку. При ней была записка.

Как сообщает "Думская", в ней было сказано, что девочка по имени Виктория родилась еще 6 октября. Сотрудники роддома провели медицинский осмотр ребенка и установили, что он здоров и хорошо себя чувствует.

Вес малышки – 3125 граммов, рост – 53 сантиметра, сообщает издание. Ее переведут в детскую больницу для дальнейшего обследования.

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