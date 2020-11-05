Одесские буксирные схемы возродили в порту "Південний" под международным брендом

В крупнейшем порту Украины "Південному" возрождают схему аренды государственных буксиров частной компанией по заниженной стоимости. Ущерб для двух госпредприятий, работающих в порту, может составить свыше $20 млн в год.

Частная буксирная компания P&O Maritime Украина, осуществляющая буксирные проводки практически 80% судов, которые заходят в порт "Південний"на данный момент имеет лишь один собственный буксир в акватории порта. Недостающие мощности частники компенсируют, арендуя буксиры у двух государственных предприятий "Морской торговый порт "Південний" и "Укртранснафта".

Аренда осуществляется на почасовой основе на заведомо невыгодных для госпредприятий условиях. P&O Maritime Украина по сути выступает посредником или компанией прокладкой – между судовладельцем и госпредприятиями. При этом получает от агента судовладельца за буксирное обеспечение судна класса панамакс порядка $30 тыс, а за использование государственных буксиров платит ГП МТП "Південний" и "Укртранснафте" не более $5 тыс. Фактически лишая госпредприятия $25 тыс на каждом судозаходе. Более того, если речь идет о более крупных судах класса кейпсайз, которые активно обрабатываются в порту "Південний", то стоимость буксирного сопровождения увеличивается в 2-3 раза.

На регулярной основе заказы для частников активно обслуживают государственные буксиры "Евгений Яковцев", "Владимир Иванов", "Львов" и "Укртранснафта". Об этом свидетельствуют данные открытой системы MarineTraffic. По ориентировочным расчетам почасовая аренда госбуксиров в течение года может лишить госпредприятия более чем $20 млн.

Примечательно, P&O Maritime Украина активно позиционирует себя как дочернее предприятие международной компании P&O Maritime входящей в структуру DP World из Объединенных Арабских Эмиратов. Появление компании на буксирном рынке Украины в 2018 году сопровождалось масштабной пиар-кампанией об зарубежных инвестициях в буксирный флот. Однако сейчас она пытается зарабатывать прибыль для своих собственников за счет госпредприятий.

До недавнего времени аналогичная буксирная схема действовал в Одесском порту и была ликвидирована лишь в этом году. Тогда своих должностей лишились директор ГП "Одесский морской торговый порт" и начальник Одесского филиала АМПУ.