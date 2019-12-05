Звонили родителям и прощались: появился список пропавших без вести в одесском пожаре. Фото

В сети обнародовали перечень людей, пропавших без вести в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В списке - 14 человек, среди которых как подростки-студенты, так и преподаватели колледжа и сотрудники Института морской биологии, расположенного в том же здании. Об этом сообщает "Думская" в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото пропавших без вести, доскролльте страницу до конца).

Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;

Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Вероятно, находилась в колледже.

Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

Катишевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 и сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

Тарасова Наталья Васильевна 1959 года, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.

Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.

Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии (ИМБ). Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.

Беженарь Елена Валерьевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.