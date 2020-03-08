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8 марта • обновлено в 13:22
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Убийство Даши Лукьяненко на Одесщине: суд принял неожиданное решение

2.1т
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Раздельнянский райсуд, который рассматривает дело об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко на Одесщине, обязал проверить действия полицейских, арестовавших возможного убийцу девочки.

Перед этим подозреваемый Николай Тарасов обвинил правоохранителей в избиении и угрозах, сообщает издание "Пушкинская".

Facebook Виктора Лобача

Facebook Виктора Лобача

Николай Тарасов

Новый адвокат подозреваемого Олег Слюсарь подал в суд ходатайство о том, чтобы поручить компетентному органу проверить факты о возможном давлении на его подзащитного после задержания.

Суд удовлетворил ходатайство и поручил прокурору Раздельнянской прокуратуры внести информацию в Единый реестр досудебных расследований.

Проверку полицейских будет проводить николаевское отделение Государственного бюро расследований.

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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