Раздельнянский райсуд, который рассматривает дело об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко на Одесщине, обязал проверить действия полицейских, арестовавших возможного убийцу девочки.

Перед этим подозреваемый Николай Тарасов обвинил правоохранителей в избиении и угрозах, сообщает издание "Пушкинская".

Новый адвокат подозреваемого Олег Слюсарь подал в суд ходатайство о том, чтобы поручить компетентному органу проверить факты о возможном давлении на его подзащитного после задержания.

Суд удовлетворил ходатайство и поручил прокурору Раздельнянской прокуратуры внести информацию в Единый реестр досудебных расследований.

Проверку полицейских будет проводить николаевское отделение Государственного бюро расследований.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Однако им устроили травлю в родном селе.

Позднее Тарасов сообщил, что невиновен, а признался в убийстве девочки под пытками полицейских.

В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.

В родном селе Ивановка убитой девочке поставили памятник в виде ангела.