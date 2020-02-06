Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине: адвокат отказался защищать подозреваемого

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался защищать его.
Об этом отец убитой девочки рассказал главе Ивановского поселкового совета в Одесской области Виктору Лобачу. В связи с этим заседание по рассмотрению дела перенесли, написал тот на своей странице в Facebook.
Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине
Facebook/Виктор Лобач
"От подозреваемого отказался защитник, а новому требуется время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется? Желаю моральных сил и терпения родителям и всем родным Даши. Общественность Ивановщины все же надеется, что справедливый приговор будет вынесен в ближайшее время", — отметил Лобач.
Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине
Facebook/Виктор Лобач
Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине
Facebook/Виктор Лобач
Как ранее писал OBOZREVATEL:
13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.
Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.
Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Однако, им устроили травлю в родном селе.
Позднее Тарасов сообщил, что невиновен, а признался в убийстве девочки под пытками полицейских.
В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.
В родном селе Ивановка убитой девочке поставили памятник в виде ангела.
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