Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине: адвокат отказался защищать подозреваемого

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко отказался защищать его.

Об этом отец убитой девочки рассказал главе Ивановского поселкового совета в Одесской области Виктору Лобачу. В связи с этим заседание по рассмотрению дела перенесли, написал тот на своей странице в Facebook.

Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине Facebook/Виктор Лобач

"От подозреваемого отказался защитник, а новому требуется время на изучение материалов дела. А если 24 февраля и этот откажется? Желаю моральных сил и терпения родителям и всем родным Даши. Общественность Ивановщины все же надеется, что справедливый приговор будет вынесен в ближайшее время", — отметил Лобач.

Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине Facebook/Виктор Лобач

Зверское убийство Даши Лукьяненко на Одесщине Facebook/Виктор Лобач

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Однако, им устроили травлю в родном селе.

Позднее Тарасов сообщил, что невиновен, а признался в убийстве девочки под пытками полицейских.

В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.

В родном селе Ивановка убитой девочке поставили памятник в виде ангела.

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