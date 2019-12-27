Сломал позвоночник: на аттракционе в Одессе случилось страшное ЧП с ребенком

В Одесском торгово-развлекательном центре "Скайпарк" 26 декабря ребенок получил страшную травму. Прыгая на батуте, 12-летний мальчик сломал позвоночник.

Пострадавшего доставили в травматологическое отделение с компрессионными переломами позвонков, после чего мать мальчика обратилась с заявлением в полицию, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Батуты, на которых случилось ЧП с ребенком skypark.od.ua

Мать оставила ребенка на некоторое время одного в парке аттракционов Sky Park в ТЦ "Альтаировский" и отлучилась по своим делам.

Когда мальчик травмировался, другие дети вынесли его с батута и положили на пол. Там, лежа на полу, ребенок 45 минут ждал "скорую", потому что медпункта или штатной медсестры в торговом центре не оказалось. Первую помощь пострадавшему, как могли, оказали родители других детей, пока не прибежала мать мальчика. При этом администрация аттракционов даже не смогла вызвать "скорую". Об этом женщина написала в Facebook-группе "Черный список Одесса".

“Моего ребенка вынесли мальчишки с батута и уложили на пол. Сидели с ним мамочки, пока я летела к месту событий. Первую помощь оказать кроме свидетелей происшествия просто некому! Искренне благодарю Вас от всей души, всех кто причастен был к помощи ребенку, пока меня не было! Вызвала "скорую" я лично, когда мчалась к ребенку. Я приехала через 30 мин, "скорая" на 10-15 мин позже”, – написала мать травмированного ребенка.

Результаты компьютерной томографии пострадавшего ребенка Facebook "Черный список Одесса"

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, которые пока не дали инциденту правовую оценку.

ТЦ, в котором случилось ЧП с ребенком energo-in.com

Батуты, на которых случилось ЧП с ребенком skypark.od.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе этого года на одном из пляжей Одессы из-за урагана надувная горка рухнула на ребенка вместе с металлической конструкцией. Пострадавший получил многочисленные ушибы и ссадины.

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