В Одессе 16 июля из-за употребления суррогатного алкоголя умерла 17-летняя Татьяна Борчук, которая воспитывалась в скандально известном приюте “Свитанок”.

Бывшая сотрудница полиции, борящаяся за прав детей, Зоя Мельник в Facebook рассказала историю девочки. В 13 лет она стала жертвой сексуального насилия со стороны собутыльников матери.

"С тех пор у нее начался посттравматический синдром, ей казалось, что это повторяется, и она писала заявления в полицию. Позже эту особенность стало использовать в своих целях бывшее руководство приюта", – рассказала общественница.

По словам самой Тани, именно мать ее с детства поила спиртным, из-за чего уже в 17 лет у нее оказались реальные проблемы с употреблением алкоголя. Девочка пыталась покончить с собой, периодически сбегала из приюта употреблять горячительные напитки.

“Судя по всему, эта пагубная привычка, с которой она не могла самостоятельно справиться, и погубила ее в результате”, – написала Мельник.

Периодически Таню отправляли на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Но это не помогало.

"Если остальные дети из приюта хотели вернуться домой, то Таня всегда говорила, что ни за что не поедет к своей маме и что хочет в училище. Она была запуганная, агрессивная, как волчонок. И пила. Видимо, из-за детской травмы, это был ее способ ухода от реальности", – предположила активистка.

“24 ноября 2019 года в 16:30 Таня мне позвонила с телефона другой воспитанницы и сообщила что у неё отобрали мобильный телефон и побили за попытку покинуть приют. На следующий день я написала заявление в правоохранительные органы об избиении Тани.

Прокуратура открыла уголовное производство, начались следственные действия, Таня на допросе подтвердила насилие.

Но на следующий день в приют приехала служба по делам детей, а потом внезапно из области приехала мать Тани, которая даже на заседания суда о лишении прав не являлась, как всегда, с признаками алкогольного опьянения, начала кричать, запретила девочке проходить экспертизу. И написала заявление, что претензий к избивавшим ее дочь не имеет”, – поделилась Мельник.

По ее словам, служба не торопилась лишать прав ее мать, а в суде представители органа опеки даже врали, что она стала исправляться.

“Конечно, ведь таким образом, легко договариваясь со страдающей алкоголизмом матерью, эта шайка получала полную власть над девочкой. Мы очень надеялись, что когда Тане исполнится 18, она избавится от навязчивой "опеки" и сможет рассказать наконец-то правду. А ведь тогда к уголовной ответственности могли привлечь всех заинтересованных лиц из этой шайки. Увы... Таня не дожила до своего совершеннолетия и уже никому ничего не сможет рассказать”, – резюмировала правозащитница.

В 13 лет девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны собутыльников матери Facebook Зои Мельник

Периодически Таню отправляли на принудительное лечение в психиатрическую больницу Facebook Зои Мельник

Таня всегда говорила, что ни за что не поедет к своей маме Facebook Зои Мельник

Таня не дожила до своего совершеннолетия и уже никому ничего не сможет рассказать Facebook Зои Мельник

Как сообщал OBOZREVATEL Малиновский районный суд Одессы 17 июня вынес приговор двум воспитателям по делу о пытках в одесском Центре социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД), более известный как приют "Свитанок". Они признаны виновными в невыполнении профессиональных обязанностей, которые привели к тяжким последствиям.