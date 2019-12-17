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17 декабря • обновлено в 12:49
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Жертв было бы много: в сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

1.8т
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В Одессе во время пожара в кафе "Шаурма" сотрудник одесского водоканала Сергей Ермаков вынес из огня 4 газовых баллона. Если бы они взорвались, то не обошлось без разрушений и жертв.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одесситка Ольга Ильницкая (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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По словам женщины, которая живет в доме, где расположено сгоревшее кафе, перед пожаром прорвало трубу. Ликвидировать поломку приехала ремонтная бригада. Когда кафе уже пылало, Сергей Ермаков, не испугавшись открытого огня, стал выносить баллоны и предотвратил трагедию.

"Приехавшие пожарные, увидев баллоны, сказали, если бы рванули, мало бы Одессе не показалось. Как я понимаю, жильцам домов 25 и 23 тоже мало бы не показалось. Во всяком случае, этого репортажа уже бы я не написала, думаю", – поделилась впечатлениями Ильницкая.

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

Ольга Ильницкая/Facebook

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

Ольга Ильницкая/Facebook

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

Ольга Ильницкая/Facebook

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

Ольга Ильницкая/Facebook

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

Ольга Ильницкая/Facebook

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

В сети рассказали об одессите, спасшем город от новой трагедии

Ольга Ильницкая/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Мясоедовской поздно вечером 16 декабря загорелось кафе "Шаурма". Пожар возник в производственном помещении.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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