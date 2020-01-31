Землетрясение особенно ощутили в многоэтажках Одессы

Землетрясение, которое ночью 31 января дошло до Украины из Румынии, особенно ощутили в многоэтажках Одессы.

Об этом сообщает одесское издание 048.ua, передает OBOZREVATEL.

По данным издания, в Одессе землетрясение продлилось около 15 секунд.

"Подземные толчки были средней силы", - пишет корреспондент.

Отмечается, что по-особому их ощутили жители многоэтажных домов.

"У некоторых от таких толчков открывались шкафы", - передает одесский корреспондент.

В соцсетях также написали о пережитом землетрясении из Белгород-Днестровского и Измаила Одесской области.

Как сообщил OBOZREVATEL, 31 января в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча Румынии было зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,1.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!