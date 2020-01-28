Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев: текст указа

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасателю Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк.
Они проявили героизм и самопожертвование при спасении людей. Об этом говорится в тексте указа Президента, который опубликован на официальном сайте главы государства (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
Сергей Шатохин во время пожара поднимался по спасательной лестнице, чтобы спасать студентов, но одна из них упала на спасателя и они сорвались вниз. Пожарный скончался в реанимации.
Преподаватель колледжа Анна Бортюк до последнего выводила детей из горящего здания, но сама задохнулась в дыму.
Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев
Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев
president.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
27 января Заводской районный суд Николаева 27 января отправил под ночной домашний арест экс-начальника Одесского областного управления ГСЧС Виктора Федорчука.
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