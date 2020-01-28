Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев: текст указа

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасателю Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк.

Они проявили героизм и самопожертвование при спасении людей. Об этом говорится в тексте указа Президента, который опубликован на официальном сайте главы государства (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Сергей Шатохин во время пожара поднимался по спасательной лестнице, чтобы спасать студентов, но одна из них упала на спасателя и они сорвались вниз. Пожарный скончался в реанимации.

Преподаватель колледжа Анна Бортюк до последнего выводила детей из горящего здания, но сама задохнулась в дыму.

Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев

Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев president.gov.ua

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