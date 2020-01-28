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28 января • обновлено в 15:54
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Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев: текст указа

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины погибшим при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасателю Сергею Шатохину и преподавателю Анне Бортюк.

Они проявили героизм и самопожертвование при спасении людей. Об этом говорится в тексте указа Президента, который опубликован на официальном сайте главы государства (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

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Сергей Шатохин во время пожара поднимался по спасательной лестнице, чтобы спасать студентов, но одна из них упала на спасателя и они сорвались вниз. Пожарный скончался в реанимации.

Преподаватель колледжа Анна Бортюк до последнего выводила детей из горящего здания, но сама задохнулась в дыму.

Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев

Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев

Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев

Зеленский наградил погибших в одесском колледже героев

president.gov.ua

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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