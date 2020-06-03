Засыпала солью: на Одесщине женщина месяцами скрывала тело матери ради ее пенсии

В Одесской области полицейские разоблачили женщину в мошенничестве с социальными выплатами от государства, а также в совершении надругательства над телом умершей матери.

В частности, правонарушительница несколько месяцев скрывала факт смерти старушки от родных и односельчан, чтобы получать ее пенсию. Об этом сообщает пресс-служба Окнянського отделения полиции на Одесщине.

Отмечается, что тело 82-летней бабушки в доме матери обнаружила внучка, о чем сразу заявила в полицию. Правоохранители выяснили, что покойница, которая много лет болела и была прикована к постели, умерла четыре месяца назад.

На Одесщине женщина скрыла смерть матери для получения ее пенсии

Однако ее 60-летняя дочь все это время делала вид, будто ничего не случилось. Сумма же, которую женщина получила от Пенсионного фонда, составила чуть более 6000 гривен.

Действия правонарушительницы квалифицировали по ч. 1 ст. 190 УК как мошенничество. Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что женщина не просто прятала тело матери, но и осуществляла надругательство над ним – периодически посыпала солью, чтобы оно не разлагалось.

"Следовательно было возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 297 УК. В настоящее время уголовное производство по факту мошенничества полицейские уже направлено в суд. Следствие по факту надругательства над телом умершей продолжается", – сообщают в полиции, подчеркивая, что за совершенное женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом мужчина жестоко убил свою мать – он вырезал женщине легкие, отрезал часть руки и голову. По словам соседей, 38-летний мужчина несколько раз проходил лечение в психоневрологической больнице в Глевахе.

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