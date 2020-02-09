Застряла на трубе: в Одессе женщина с младенцем провалилась в трехметровую яму. Фото

В Одессе молодая женщина провалилась в 3-метровую яму, которая образовалась прямо на тротуаре и не была ограждена.

Одесситке повезло, что она застряла на подземных коммуникациях и не упала в воду на дне провала. О произошедшем с ней ЧП Наталья Диордиева написала на своей Facebook-странице (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Происшествие случилось днем на углу Люстдорфской дороги и улицы Александра Невского в районе ТЦ "Вузовский". Женщина шла с коляской по тротуару и уперлась в огромную лужу. Пытаясь обойти ее, одесситка попятилась и провалилась, застряв на трубе.

Одесситка с младенцем провалилась в трехметровую яму Facebook Натальи Диордиевой

"Возле въезда в Toyota центр, я пыталась проехать с коляской и маленьким ребёнком. Поняв, что здесь мне не проехать из-за большой лужи, пытаясь развернуть коляску, по обледенелой дороге, немного попятилась и упала в яму", – написала Наталья.

По ее словам, рядом в тот момент никого не оказалось и женщине пришлось выбираться из ямы самостоятельно.

Одесситка с младенцем провалилась в трехметровую яму Facebook Натальи Диордиевой

Одесситка с младенцем провалилась в трехметровую яму Facebook Натальи Диордиевой

"Когда я увидела, куда я упала, заставило меня забыть и об ушибе и перепачканной одежде. Яма метра три глубиной, ширина, в которую и крупный мужчина пройдёт без труда, внизу поток воды," – написала пострадавшая.

Больше всего ее напугало то, что провал не был огорожен. И если молодой женщине, хоть и не без труда, удалось из него выбраться, вряд ли это получилось бы у пожилого человека или инвалида.

Одесситка с младенцем провалилась в трехметровую яму Facebook Натальи Диордиевой

Интересно, что ямой никто из ответственных не занялся и на следующий день. По словам Натальи, охранники расположенного рядом автоцентра оградили провал сигнальной лентой и сообщили, что вызвали аварийную службу, которая так и не приехала.

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