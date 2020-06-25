Заместитель директора горздрава Одессы заразилась COVID-19
Заместитель директора одесского городского департамента здравоохранения заболела коронавирусом.
Как передает "Думская", не называя имени чиновницы, диагноз был подтвержден лабораторно. Теперь тесты на COVID-19 придется сдать остальным сотрудникам ведомства.
Сообщается, что 18 июня женщина участвовала в праздновании Дня медработника, которое, по данным издания, проводилось в большом сессионном зале муниципалитета с нарушениями карантинных правил.
Там присутствовали представители почти всех городских медучреждений. Большинство из них, включая мэра Одессы Геннадия Труханова, директора департамента Елену Якименко и многих медработников, были без медицинских масок.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине за сутки зафиксирована почти тысяча новых случаев COVID-19. Официально подтверждены уже 40 008 случаев заболевания. В Одесской области – 1 465.