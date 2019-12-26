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28 декабря • обновлено в 14:09
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"Закрой рот и никому не рассказывай!" В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

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У солдата ВСУ Натальи Кулиш, которую зверски избили в воинской части под Одессой, смещены шейные позвонки. выбиты зубы и сотрясение мозга. При этом, офицеры службы правопорядка Южного территориального управления пытаются скрыть произошедшее от прокуратуры. В частности, не смотря на поданное пострадавшей заявление, сведения о случившемся до сих пор не внесены в ЕРДР, в связи с чем она обратилась в СБУ.

По словам пострадавшей, свидетелем ее избиения стал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев, пишет "Украинская служба информации".

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В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

usionline.com

“Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что "ты никому ничего не докажешь". После этого я обратилась к Ангелюку – заместителю начальника по тылу – и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят с армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать”, – рассказала пострадавшая.

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

usionline

По словам пострадавшей, в течение нескольких дней после избиения ей не разрешали обращаться в госпиталь. А спустя 6 дней, женщина сама покинула службу и обратилась за помощью к медикам. При обследовании врачи обнаружили у нее сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. С 19 декабря Наталья проходит лечение в Военном госпитале южного региона.

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

usionline.com

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

usionline.com

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 14декабря в воинской части А-3438 в селе Красноселка Лиманского района Одесской области была избита рядовой солдат Наталья Кулиш. Несмотря на то, что это была суббота, Наталью вызвали на работу сослуживцы. Ей назначили встречу в парке. Там одна из коллег сильно ударила Наталью в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. По словам пострадавшей, ее избили из-за того, что она открыто возмутилась коррупцией в ее части. После того, как инцидент приобрел резонанс, дело пообещал взять под личный контроль министр обороны Андрей Загороднюк.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
В армии ничего нет, кроме насилия. Так было и тысячи лет назад, но "ты мужик, терпи", поэтому о насилии над военнослужащими мужского пола практически не говорили и не говорят, зато стоит ОДНОЙ (!) ЖЕНЩИНЕ пострадать - все, СКАНДАЛ! вы только вдумайтесь, какой уровень лицемерия! Миллионы парней избиты в этих ваших армиях, выбиты зубы, сломаны ребра и всем наплевать, "не служил - не мужик!", женщину в армии ударила ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА - и на всю страну об этом гудят! Забавно получается. Кто-то равнее других.
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фил филька
фил филька
эх одесса. я знаю кто тебе нужен что бы в твоих военных частях порядок настал))
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