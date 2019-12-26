"Закрой рот и никому не рассказывай!" В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства

У солдата ВСУ Натальи Кулиш, которую зверски избили в воинской части под Одессой, смещены шейные позвонки. выбиты зубы и сотрясение мозга. При этом, офицеры службы правопорядка Южного территориального управления пытаются скрыть произошедшее от прокуратуры. В частности, не смотря на поданное пострадавшей заявление, сведения о случившемся до сих пор не внесены в ЕРДР, в связи с чем она обратилась в СБУ.

По словам пострадавшей, свидетелем ее избиения стал старший лейтенант, ротный командир Михаил Савичев, пишет "Украинская служба информации".

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства usionline.com

“Ротный командир Михаил Савичев все это видел и сказал, что "ты никому ничего не докажешь". После этого я обратилась к Ангелюку – заместителю начальника по тылу – и рассказала, что меня побили. Он сказал, что меня спишут и полностью уволят с армии и начал угрожать, что дальше служить я не буду. Также сказал, чтоб я никому не сообщала о данном инциденте и чтобы в госпиталь не обращалась, ведь никто ничего не сможет доказать”, – рассказала пострадавшая.

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства usionline

По словам пострадавшей, в течение нескольких дней после избиения ей не разрешали обращаться в госпиталь. А спустя 6 дней, женщина сама покинула службу и обратилась за помощью к медикам. При обследовании врачи обнаружили у нее сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. С 19 декабря Наталья проходит лечение в Военном госпитале южного региона.

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства usionline.com

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства usionline.com

В скандале вокруг военчасти под Одессой всплыли новые обстоятельства usionline.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 14декабря в воинской части А-3438 в селе Красноселка Лиманского района Одесской области была избита рядовой солдат Наталья Кулиш. Несмотря на то, что это была суббота, Наталью вызвали на работу сослуживцы. Ей назначили встречу в парке. Там одна из коллег сильно ударила Наталью в лицо с дальнейшим толчком в плечо. После этого ей выбили несколько передних зубов. По словам пострадавшей, ее избили из-за того, что она открыто возмутилась коррупцией в ее части. После того, как инцидент приобрел резонанс, дело пообещал взять под личный контроль министр обороны Андрей Загороднюк.

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