На Одесщине сотрудники Раздельнянской районной прокуратуры выявили факт невыплаты заработной платы 18 осужденным.

Такая ситуация сложилась в Ширяевском исправительном центре №111. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Заключенные в прошлом году были вынуждены бесплатно работать на сельскохозяйственном предприятии. Это нарушало их конституционные права, отметили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (Невыплата заработной платы). Она предусматривает ответственность от штрафа в размере 1700 грн до лишения свободы на 2 года.

Заключенные на Одесщине оказались в "рабстве" Newsone (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесском СИЗО незаконно держали в карцере троих заключенных. В отношении сотрудников учреждения начали служебную проверку.

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