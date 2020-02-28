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28 февраля • обновлено в 16:03
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Захват суда в Одессе: стало известно, где подозреваемый взял гранату

3.7т
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Подозреваемый в убийстве одессит Владислав Гаркавый, 28 февраля угрожавший взорвать судей в Приморском суде Одессы, получил гранату в пакете с едой.

По словам руководителя Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха, граната оказалась без запала, сообщает OBOZREVATEL.

Захват суда в Одессе: стало известно, где подозреваемый взял гранату

Захват суда в Одессе: стало известно, где подозреваемый взял гранату

Заключенного решили перевести из СИЗО, где он до этого находился, в изолятор временного содержания, где с ним будут работать психологи.

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На Одесщине во дворе частного дома взорвали гранаты. Первые фото

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 379 ("Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия") и ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины".и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

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Место
Украина Одесса
Теги
ЧП в Одессе новости Одессы
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Во дожились,даже за решеткой,достать гранату,не проблема.Так что тогда говорить про тех,кто на свободе?
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