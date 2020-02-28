Подозреваемый в убийстве одессит Владислав Гаркавый, 28 февраля угрожавший взорвать судей в Приморском суде Одессы, получил гранату в пакете с едой.

По словам руководителя Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха, граната оказалась без запала, сообщает OBOZREVATEL.

Захват суда в Одессе: стало известно, где подозреваемый взял гранату

Заключенного решили перевести из СИЗО, где он до этого находился, в изолятор временного содержания, где с ним будут работать психологи.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 379 ("Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия") и ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины".и о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Мужчина, подозреваемый в убийстве гражданина Израиля, 28 февраля на заседании одесского Приморского суда, вытащил гранату и пообещал взорвать себя и всех присутствующих.

В сети появилось видео захвата суда

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!