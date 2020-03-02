Захват суда в Одессе: обвиняемому “шьют” сговор с любовницей погибшего

Владислав Гарькавый, который пронес в одесский суд "гранату" и угрожал взорвать ее, убил любовника своей сожительницы гражданина Израиля И., поскольку догадывался о том, что она унаследует от иностранца недвижимость.

Такая версия рассматривается следствием в качестве основной, поскольку перед гибелью иностранец оформил завещание, в котором указал наследницей сожительницу обвиняемого. Об этом говорится в статье OBOZREVATEL, в которой изложены противоречивые позиции наследницы и близкого друга погибшего (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как удалось выяснить, наследница трех элитных квартир у моря в центре Одессы, сожителя которой подозревают в убийстве ее любовника, проходит по делу свидетелем. Она рассказала, что унаследовала недвижимость в результате многолетних доверительных отношений с иностранцем. Именно после этого главным подозреваемым в деле стал ее сожитель Владислав Гарькавый.

Обвиняемый Владислав Гарькавый (скрин)

"В июле пенсионер сказал мне, что в случае смерти хочет составить на меня завещание. У него нет детей и близких родственников, и я единственная, кому он доверяет. В том же месяце он завещал мне всю недвижимость", – рассказала одесситка.

Эта версия вызывает сомнения у близкого друга погибшего, который не верит, что он завещал женщине все свое имущество, поскольку незадолго до смерти иностранец вылечился от рака и собирался переехать жить в Одессу, где сдавал несколько квартир, аренда которых была его единственным доходом. К тому же, по словам друга, погибший имел отношения не только с нынешней наследницей.

"Мой друг владел тремя квартирами в Одессе, сдавал их в аренду и за счет этого обеспечивал себя. Недавно моему приятелю провели успешную операцию по онкологии. И после этого он собирался перебраться из Израиля в Одессу, и остаться здесь жить. Поэтому он не мог оформить завещание на кого-то. Илья был пенсионного возраста, и доход получал исключительно со сдачи в аренду недвижимости", – рассказал друг погибшего.

Погибший Илья Р. ok.ru

Версия следствия в совокупности с показаниями двух свидетелей (наследницы и друга погибшего) вызывает вопросы. В частности, если в материалах дела идет речь о сговоре обвиняемого и наследницы, то почему она является свидетелем?

Кроме того, известно, что адвокат обвиняемого ходатайствовал о проведении дополнительной экспертизы относительно найденных на месте преступления отпечатков пальцев. Было ли это ходатайство удовлетворено и, если да, то каковы результаты экспертизы, неизвестно.

Напомним, 28 февраля в Приморском суде Одессы обвиняемый в убийстве Владислав Гарькавый заявил, что взорвет гранату, требуя разговора с прокурором области. Здание суда было оцеплено, посетители эвакуированы, но гранат в итоге оказалась муляжом, что не снимает с Гарькавого ответственности за захват заложников.

Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде Dumskaya

Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде пресс-служба ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL,22 декабря прошлого года в Суворовском районе Одессы произошла стрельба с захватом заложников. Между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона, взял в заложники персонал.

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