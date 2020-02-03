Забили насмерть: ГБР обнаружило в СИЗО Одессы "камеру пыток"

В Одесском СИЗО двое арестантов забили насмерть третьего. Это произошло с согласия администрации учреждения, которая допустила потенциальных убийц к жертве.

Досудебное расследование по факту смерти человека в СИЗО Одессы проводит Государственное бюро расследований, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, при содействии работников изолятора двое арестантов были незаконно допущены в камеру к третьему, которому они причинили телесные повреждения. После этого работники СИЗО перенесли избитого человека в карцер, где он вскоре умер. Ведется следствие.

Предварительно установлено, что среди “оборотней в погонах” оказался начальник одного из отделов СИЗО, который в марте прошлого года попался на взятке в 2 тысячи долларов от арестанта за досрочное освобождение и непомещение его в карцер.

Кроме того, в другом уголовном производстве о злоупотреблениях в Одесском СИЗО этот же начальник фигурирует как причастный к организации условий содержания арестантов, одному из которых было позволено общение с родственниками и друзьями, а также пользование запрещенными в СИЗО предметами.

ГБР обнаружило в СИЗО Одессы "камеру пыток" Денис Малюська / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Украины Денис Малюська 26 января неожиданно наведался с инспекцией в Одесский СИЗО и остался недоволен условиями содержания арестантов и рабочими условиями сотрудников изолятора.

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