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17 февраля • обновлено в 11:42
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"За забором дикие звери": под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка". Фото

1.6т
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Под Одессой в коттеджном поселке "Сосновый берег" установили забор, который перекрывает людям свободный доступ к морю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Веденин (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Нашлась "СТЕНА ЯЦЕНЮКА"!!! Именно там, где она "действительно нужна", а именно, для защиты морского побережья у поселка "Сосновый берег" от наглых граждан и гражданок, жаждущих похитить свежий морской бриз у уважаемых собственников вилл и дворцов. Сравни с жалким проволочным сооружением ,которое ты видишь , пересекая границу страны. Может разобрать и отдать пограничникам?", – написал Сергей Веденин.

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка"

Сергей Веденин/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе предотвратили незаконное строительство многоэтажки в районе улицы Среднефонтанской. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства выявили мошенников, которые хотели обмануть потенциальных инвесторов.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
У вас у власти все яйценюхи, и свинопасы.
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