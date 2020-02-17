"За забором дикие звери": под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка". Фото

Под Одессой в коттеджном поселке "Сосновый берег" установили забор, который перекрывает людям свободный доступ к морю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Веденин (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Нашлась "СТЕНА ЯЦЕНЮКА"!!! Именно там, где она "действительно нужна", а именно, для защиты морского побережья у поселка "Сосновый берег" от наглых граждан и гражданок, жаждущих похитить свежий морской бриз у уважаемых собственников вилл и дворцов. Сравни с жалким проволочным сооружением ,которое ты видишь , пересекая границу страны. Может разобрать и отдать пограничникам?", – написал Сергей Веденин.

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка" Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка" Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка" Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка" Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка" Сергей Веденин/Facebook

Под Одессой внезапно обнаружили "стену Яценюка" Сергей Веденин/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе предотвратили незаконное строительство многоэтажки в районе улицы Среднефонтанской. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства выявили мошенников, которые хотели обмануть потенциальных инвесторов.

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