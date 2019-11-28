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29 ноября • обновлено в 11:30
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"Я пешка в чьей-то игре": одесский гинеколог рассказал свою версию порноскандала. Эксклюзив

18.4т
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Одесский гинеколог Вячеслав Триполко отрицает свою причастность к скрытой видеосъемке пациенток в своем кабинете в здании онкодиспансера.

Он заявляет, что "стал пешкой в чьей-то игре" и, возможно, скандал связан с происками конкурентов. По словам медика, летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.

Об этом на условиях анонимности OBOZREVATEL сообщила одна из пациенток Триполко, которой удалось пообщаться с медиком. Она очень хорошо отзывается о враче и не верит, что он мог снимать женщин на скрытую камеру и передавать видео на порносайт.

Гинеколог Вячеслав Триполко озвучил свою версию порноскандала в Одессе

Гинеколог Вячеслав Триполко озвучил свою версию порноскандала в Одессе

anews.com

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)

Facebook

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)

Facebook

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Порноскандал в Одессе
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы порноиндустрия
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН! РЯТУЙТЭ! :-)))
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0
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Махно Володимир
Махно Володимир
говорят это адвокаты посоветовали Триполко такую легенду..мол установщики сигнализации установили камеры и т п. чушь! сядешь как пить дать! извращенец чертовый!
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Таев Иван
Таев Иван
Опять наитемнейший!
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