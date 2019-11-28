"Я пешка в чьей-то игре": одесский гинеколог рассказал свою версию порноскандала. Эксклюзив

Одесский гинеколог Вячеслав Триполко отрицает свою причастность к скрытой видеосъемке пациенток в своем кабинете в здании онкодиспансера.

Он заявляет, что "стал пешкой в чьей-то игре" и, возможно, скандал связан с происками конкурентов. По словам медика, летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.

Об этом на условиях анонимности OBOZREVATEL сообщила одна из пациенток Триполко, которой удалось пообщаться с медиком. Она очень хорошо отзывается о враче и не верит, что он мог снимать женщин на скрытую камеру и передавать видео на порносайт.

Гинеколог Вячеслав Триполко озвучил свою версию порноскандала в Одессе anews.com

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив) Facebook

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив) Facebook

Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив) Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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