"Я пешка в чьей-то игре": одесский гинеколог рассказал свою версию порноскандала. Эксклюзив

Одесский гинеколог Вячеслав Триполко отрицает свою причастность к скрытой видеосъемке пациенток в своем кабинете в здании онкодиспансера.
Он заявляет, что "стал пешкой в чьей-то игре" и, возможно, скандал связан с происками конкурентов. По словам медика, летом прошлого года в его кабинете меняли сигнализацию и установить скрытую камеру могли именно тогда.
Об этом на условиях анонимности OBOZREVATEL сообщила одна из пациенток Триполко, которой удалось пообщаться с медиком. Она очень хорошо отзывается о враче и не верит, что он мог снимать женщин на скрытую камеру и передавать видео на порносайт.
Гинеколог Вячеслав Триполко озвучил свою версию порноскандала в Одессе
anews.com
Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)
Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)
Пациентка пообщалась с гинекологом Триполко (Эксклюзив)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В Одесском онкодиспансере пациенток тайно снимали на видео для порносайтов. Скрытая камера была установлена в кабинете гинеколога.
В Одессе стало известно имя гинеколога, в кабинете которого была установлена скрытая камера, снимавшая пациенток для порносайтов. Врача высшей категории зовут Вячеслав Олегович Триполко
Видеосъемка гинекологических УЗИ, кадры которой выкладывались на порносайтах, была организована на сдаваемой в аренду территории Одесского областного онкологического диспансера. Об этом заявил главный врач диспансера Олег Лукьянчук.
На этой неделе Украину всколыхнул громкий медицинский скандал. В кабинете УЗИ гинекологического отделения Одесского областного онкологического диспансера пациенток тайно снимали на камеру, а видео размещали в интернете. Такие порноролики для Украины – не новинка. Их часто снимают не только в медицинских учреждениях, но и в женских раздевалках, туалетах учебных заведений и даже в примерочных магазинов.
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