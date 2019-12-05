Выпрыгнула из окна: появилось фото 17-летней жертвы пожара в колледже Одессы

В сети показали фото 17-летней студентки Ксении Бабенко, которая погибла во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Снимок в группе "Про десантне" в Facebook разместил Андрей Белый. Он уточнил, что девушка закончила школу в 2018 году (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Пожар в колледже Одессы "Думская"

В то же время медики рассказали, что Ксению привезли в больницу в агональном состоянии и она умерла через 15 минут после госпитализации.

Во время пожара девушка выпрыгнула из окна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. В результате ЧП погибла одна студентка, ранены – 29 человек, местонахождение еще 13 – устанавливается.

В сети появилось жуткое видео, на котором люди падали из окон на пожарных.

Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара. Виновным светит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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