Главная Новости
5 декабря • обновлено в 08:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Выпрыгнула из окна: появилось фото 17-летней жертвы пожара в колледже Одессы

2.6т
Читать материал на украинском

В сети показали фото 17-летней студентки Ксении Бабенко, которая погибла во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Снимок в группе "Про десантне" в Facebook разместил Андрей Белый. Он уточнил, что девушка закончила школу в 2018 году (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Новости
С криками падали на пожарных из окон: появились жуткие кадры 18+ пожара в Одессе

Пожар в колледже Одессы

Пожар в колледже Одессы

"Думская"

В то же время медики рассказали, что Ксению привезли в больницу в агональном состоянии и она умерла через 15 минут после госпитализации.

Во время пожара девушка выпрыгнула из окна.

Выпрыгнула из окна: появилось фото 17-летней жертвы пожара в колледже Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
16
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой." - А потом нам будут говорить, что Украине не нужен дешевый газ от "axpeccopa", а нужен дорогой с демократическим американским запахом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Соболезнования и выздоровления пострадавшим
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хо Хол
Хо Хол
Непрожарилась ( Сырая шкварка
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги