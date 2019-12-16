Под Одессой поймали "оборотня в погонах": оперативные фото и видео

Под Одессой при получении взятки задержан следователь. 42-летнего капитана полиции коллеги из Департамента внутренней безопасности взяли “на горячем”.

Следователя Раздельнянского отдела полиции уличили в вымогательстве. Он требовал и получил взятку от свидетеля преступления за то, чтобы оставить его в этом статусе, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Под Одессой на взятке пойман следователь npu.gov.ua

Как было установлено, капитан полиции расследовал уголовное дело по факту ограбления. Во время допроса полицейский стал вымогать у одного из свидетелей деньги, угрожая сделать его подозреваемым.

Требуемую сумму в национальной валюте вымогатель получил прямо у дверей райотдела. Сразу после этого его задержали. Несмотря на то, что попался “на горячем”, задержанный стал отрицать свою вину, заявив, что никаких денег не получал.

Под Одессой на взятке пойман следователь npu.gov.ua

Под Одессой на взятке пойман следователь npu.gov.ua

Задержанного копа уже отстранили от должности и поместили под стражу с возможностью внесения залога. Уголовное производство в отношение него начато по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды должностным лицом). Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейская 2-го взвода 1-й роты 3-го батальона патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник рассказала о коррупции, методах работы и невыполнении своих обязанностей реформированными правоохранительными органами региона. В Facebook она подробно рассказала, что происходит в полиции области и попросила помощи и поддержки у украинцев.

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