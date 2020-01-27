Под Одессой неподалеку от места масштабного ДТП с рейсовым автобусом "Автолюкс" 27 января произошла еще одна смертельная авария.

Из-за гололеда и тумана водитель легкового автомобиля Renault не справился с управлением и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

В результате аварии погибла 81-летняя пассажирка легковушки. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Второе смертельное ДТП за утро: под Одессой легковушка влетела в фуру УНН (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой на киевской трассе вблизи поселка Дачное 27 января произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса "Автолюкс", нескольких легковушек и грузовиков. Всего столкнулись 11 транспортных средств.

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