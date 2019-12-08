Вытащили еще два тела: число жертв пожара в Одесском колледже официально достигло 10

Число жертв в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса официально достигло 10 человек.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в воскресенье в 8:30 при разборе завалов было обнаружено тела еще двух людей.
Возросло количество жертв страшного пожара в Одессе
При этом президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря в Украине днем национального траура по погибшим в Одесском колледже.
Накануне стало известно имя еще одной жертвы - 16-летний Кирилл Трофимчук, тело которого опознали в Одессе. Мама погибшего сообщила про опознание подростка, хотя официальных данных пока не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря около 18 часов из-под завалов достали первое найденное тело. Погибшая Анна Бортюк работала в колледже преподавателем математики и информатики.
Кроме того, вечером 5 декабря объявилась одна из пропавших без вести. Это женщина 1981 г.р. по имени Руслана.
6 декабря из-под завалов спасатели достали тела еще двоих жертв пожара.
В ночь на 7 декабря было найдено еще одно тело
Вечером 7 декабря в больнице скончался спасатель.
Утром 8 декабря под завалами найдены еще два тела.
Пожар, который утром 4 декабря вспыхнул в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, по официальным данным унес жизни десятерых человек.
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