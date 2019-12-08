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8 декабря • обновлено в 11:24
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Вытащили еще два тела: число жертв пожара в Одесском колледже официально достигло 10

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Число жертв в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса официально достигло 10 человек.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в воскресенье в 8:30 при разборе завалов было обнаружено тела еще двух людей.

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При этом президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря в Украине днем национального траура по погибшим в Одесском колледже.

Накануне стало известно имя еще одной жертвы - 16-летний Кирилл Трофимчук, тело которого опознали в Одессе. Мама погибшего сообщила про опознание подростка, хотя официальных данных пока не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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