На трассе под Одессой насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла утром 28 декабря в Овидиопольском районе возле промрынка "7 километр".

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

Возле одесского рынка "7 километр” насмерть сбили пешехода od.npu.gov.ua

Возле одесского рынка "7 километр насмерть сбили пешехода od.npu.gov.ua

Возле одесского рынка "7 километр насмерть сбили пешехода od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 декабря гонка двух иномарок в Одессе привела к масштабной аварии. Происшествие случилось на Тираспольском шоссе и обернулось разбитым авто и травмами для случайно проезжавшего мимо человека.

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