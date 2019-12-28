Главная Новости
28 декабря • обновлено в 16:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Возле одесского рынка "7 километр" насмерть сбили пешехода

358
Читать материал на украинском

На трассе под Одессой насмерть сбили пешехода. Трагедия произошла утром 28 декабря в Овидиопольском районе возле промрынка "7 километр".

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Aveo наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
На трассе Одесса-Рени произошло жуткое ДТП: погибли два человека. Фото

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

Возле одесского рынка "7 километр” насмерть сбили пешехода

Возле одесского рынка "7 километр” насмерть сбили пешехода

od.npu.gov.ua

Возле одесского рынка "7 километр насмерть сбили пешехода

Возле одесского рынка "7 километр насмерть сбили пешехода

od.npu.gov.ua

Возле одесского рынка "7 километр насмерть сбили пешехода

Возле одесского рынка "7 километр насмерть сбили пешехода

od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 декабря гонка двух иномарок в Одессе привела к масштабной аварии. Происшествие случилось на Тираспольском шоссе и обернулось разбитым авто и травмами для случайно проезжавшего мимо человека.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги