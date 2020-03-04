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4 марта • обновлено в 17:25
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Возле одесского "7 километра" фура без тормозов вылетела с дороги. Видео

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Возле одесского рынка "7 километр" 4 марта фура, которая везла контейнер, вылетела с дороги. Прицеп опрокинулся.

Об этом сообщили в телеграм-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Совсем рядом с местом ДТП на остановке стояло несколько человек. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе после столкновения с фурой легковушка опрокинулась с моста. Двух женщин, пассажирок автомобиля "ВАЗ", с травмами доставили в больницу.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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