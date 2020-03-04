Возле одесского рынка "7 километр" 4 марта фура, которая везла контейнер, вылетела с дороги. Прицеп опрокинулся.
Об этом сообщили в телеграм-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Совсем рядом с местом ДТП на остановке стояло несколько человек. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе после столкновения с фурой легковушка опрокинулась с моста. Двух женщин, пассажирок автомобиля "ВАЗ", с травмами доставили в больницу.
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