Прокуратура Одесской области объявила о подозрении двум воспитателям скандально известного приюта "Свитанок", в котором издевались над детьми.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Воспитателей подозревают в невыполнениии профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Напомним, что в конце июля 2019 года один сотрудников охранного агентства, которые прибыли в приют по вызову воспитателя, бил и издевался над двумя детьми – мальчиком и девочкой.
Следствие установило, что воспитатели в это время оставили детей без присмотра, чем фактически не совершили предусмотренных действий по охране их от физического и психологического насилия.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф до 850 грн, общественные работы на срок до 240 часов или лишение права занимать определенные должности до 3 лет.
В Одессе будут судить воспитателей за издевательства над детьми
Цензор.Нет
Как сообщал OBOZREVATEL:
Губернатор Одесской области уволил директора детского приюта "Свитанок", а полиция открыла сразу два уголовных производства.
Бывшая полицейская, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, Зоя Мельник рассказала в сети о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Свитанок".
Воспитанница скандально известного реабилитационного центра "Свитанок" в Одессе рассказала, как над детьми издевались, подвергали пыткам и доводили до самоубийства.
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