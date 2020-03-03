Прокуратура Одесской области объявила о подозрении двум воспитателям скандально известного приюта "Свитанок", в котором издевались над детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воспитателей подозревают в невыполнениии профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, что в конце июля 2019 года один сотрудников охранного агентства, которые прибыли в приют по вызову воспитателя, бил и издевался над двумя детьми – мальчиком и девочкой.

Следствие установило, что воспитатели в это время оставили детей без присмотра, чем фактически не совершили предусмотренных действий по охране их от физического и психологического насилия.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф до 850 грн, общественные работы на срок до 240 часов или лишение права занимать определенные должности до 3 лет.

В Одессе будут судить воспитателей за издевательства над детьми Цензор.Нет

Как сообщал OBOZREVATEL:

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